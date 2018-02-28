Салехард, 28 февраля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Парламентарии Ямала разрабатывают поправки к федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которые разрешат вылавливать рыбу в период заморных явлений в водных объектах всей России. В законодательной инициативе будет учтено мнение региональных депутатов других субъектов РФ, в которых ежегодно из-за изменений гидрохимических показателей в водоемах гибнет большое количество рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента ЯНАО.

Евграф Пайманов. На Ямале. 1985

Проект поправок подготовят к концу марта. В Заксобрании ЯНАО 28 февраля состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке законодательной инициативы.

Чтобы оценить масштаб проблемы замора рыбы для Ямала, достаточно вникнуть в цифры, предоставленные региональным департаментом АПК, торговли и продовольствияавтономного округа. Урон от заморов зависит от морозов и толщины льда. В 2007 году на Ямале был зафиксирован сильнейший за всю историю наблюдений замор, приведший к гибели не менее 9,7 тыс. тонн рыбы, — это больше, чем ежегодный объем вылова всех рыбодобывающих хозяйств региона. Ежегодно, в результате заморных явлений, в ямальских водоемах задыхаются сотни тысяч особей, в том числе ценных, краснокнижных видов.

Ямальские парламентарии предлагают ввести в закон «О рыболовстве» понятия «замор» и «тотальный облов». Также в существующем документе не предусмотрены меры по предупреждению заморных явлений и ликвидации их последствий. По их мнению данные поправки позволят регионам законно в период заморов оперативно добывать рыбу без ограничений по объёмам и суточным нормам вылова.

«При этом нужно учесть, что при массовом вылове могут попадаться и ценные виды рыб, занесенные в Красную книгу. Как поступать в таких случаях, как не допустить в законодательстве правового противоречия — это те вопросы, над которыми рабочая группа намерена продолжить работу. Очень важно, чтобы в законодательной инициативе, готовящейся на Ямале, были учтены особенности и интересы субъектов Арктической зоны и Обь-Иртышского бассейна, тогда шансы, что изменения в федеральный закон будут внесены, повышаются», — пояснил председатель комитета окружного парламента по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов.

Помимо этого, Марат Абдрахманов предложил направить проект, где уже будут учтены предложения регионов, на так называемое «нулевое» чтение.

Замор рыбы обычно происходит в феврале и марте, когда лёд наиболее прочен. Обычно с ним борются бурением лунок. Но в арктическом регионе, где доходит до 50 градусов мороза и вода застывает моментально, бурение лунок — не подходящий способ спасения рыбы.