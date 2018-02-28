Москва, 28 февраля, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Глава Росатома проинформировал президента об итогах работы госкорпорации за прошедший год и путях реализации инвестиционной стратегии компании в стране и за рубежом. В частности, глава государства поинтересовался планами о строительстве атомного ледокола нового поколения. Как рассказал Алексей Лихачев, работая над программой развития атомного ледокольного флота, Росатом принял во внимание прогнозы роста грузоперевозок сырья, добываемого в северных территориях, и возможность привлечения грузопотоков с альтернативных путей. В соответствии с этими данными в госкорпорации подсчитали, что объем перевозок на растущие рынки Юго-Восточной Азии с 2030 года составит не менее 70 млн тонн в год, что потребует создания новых ледоколов (в настоящее время на Балтийском заводе строятся три ледокола мощностью 60 мегаватт). Кроме того, для обеспечения коммерчески выгодных поставок в Западную Европу потребуются ледоколы нового поколения, способные продвигаться в двухметровых льдах со скоростью не менее 10−12 узлов в час. Речь идет о ледоколах «Лидер» мощностью 120 мегаватт.

Bastion-karpenko.ru Атомный ледокол «Сибирь» , ЛК-60Я (проект 22220)

«Интерес руководства страны к обновлению ледокольного флота понятен — это масштабная задача, затрагивающая интересы не просто отдельных компаний, но национальные интересы тоже, — заявил член комитета Государственной думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Игорь Игошин. — Именно атомные ледоколы нового поколения позволят России сохранить свое лидерство в Арктике, обеспечить долгосрочное развитие северных территорий. То, что президент отдельно поднимает эту тему, позволяет надеяться на то, что программа будет поддержана на государственном уровне. Чтобы гарантировать и в будущем ведущие позиции нашей страны на рынке поставок энергоносителей, решение о строительстве таких ледоколов важно принять уже в ближайшие год-два».