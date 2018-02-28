Тбилиси, 28 февраля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили законопроект о внесении изменений в закон «О вещании», который предусматривает создание особых условий для развития Общественного телевидения Грузии, не подписал. Об этом журналистам сообщила парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили.

Она напомнила всю историю обсуждения и утверждения этого законопроекта и вытекающих из него поправок в закон Грузии «О государственных закупках».

Против законодательных изменений выступали представители частных телекомпаний и СМИ, которые считают, что создавать привилегии финансируемому из госбюджета и карманов граждан общественному телевидению — неправильно и нецелесообразно. Более того, по мнению частных СМИ, законопроект ставил общественное ТВ в положение вне конкуренции и мог привести к банкротству и закрытию частных телеканалов.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в процессе обсуждения законопроекта провел ряд встреч с представителями СМИ, после которых заявил, что веских аргументов против законопроекта в представленной редакции он не услышал. В итоге парламент большинством голосов утвердил спорный законопроект. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поддержал позицию частных телекомпаний и наложил на законопроект вето, вернув его парламенту вместе с мотивированными замечаниями.

Но и замечания президента для председателя парламента и парламентского большинства оказались неубедительными. В итоге, парламент преодолел вето президента и повторно направил ему законопроект на подписание.

Так как президент отказался подписать законопроект, в установленном порядке его может подписать председатель парламента, после чего закон вступит в силу. Авторы законопроекта утверждают, что предусмотренные законодательные поправки будут способствовать развитию и повышению рейтинга Общественного телевидения.