Калининград, 28 февраля, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Аномальные морозы сорвали первый матч на новом стадионе в Калининграде, построенном к ЧМ-2018. На 22 марта была запланирована игра калининградской команды «Балтика» с немецким ФК «Шальке-04», однако сегодня, 28 февраля, региональные власти заявили о переносе матча «на неопределенный срок».

Gov39.ru Новый стадион в Калининграде

«С учетом рекомендаций Министерства спорта РФ, а также принимая во внимание аномально холодную погоду, сложившуюся сейчас в Калининградской области, было принято решение отменить запланированный матч в марте», — заявил вице-премьер Калининградской области Александр Рольбинов.

Минспорт России рекомендовал городам-организаторам ЧМ-2018 в целях сохранения газонов в условиях низких температур не проводить спортивные мероприятия на аренах ранее 11 апреля 2018 года.

Первая игра на новом поле запланирована на 11 апреля. Вместо клуба из бундеслиги с «Балтикой» сыграют самарские «Крылья Советов».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в Калининградской области уже несколько дней держится морозная погода до минус 20 градусов. По данным Гидрометцентра, самая низкая температура воздуха в Калининграде была зафиксирована в феврале 1956 года — до минус 33,3 градусов.

Вместе с тем, как информирует городской портал «Руград», матч был перенесен из-за того, что «строящийся стадион не успевали подготовить к нужной дате по требованиям безопасности и благоустройства».

ИА REGNUM напоминает, что в Калининграде пройдут встречи сборных Нигерии и Хорватии 16 июня, Сербии и Швейцарии 22 июня, Испании и Марокко 25 июня, Англии и Бельгии 28 июня.