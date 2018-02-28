Санкт-Петербург, 28 февраля, 2018, 17:07 — ИА Регнум. «Красной нитью» через весь текст предстоящего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет проходить мысль о необходимости сплотиться перед лицом внешней угрозы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Александр Конфисахор в среду, 28 февраля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Эта мысль будет так или иначе использоваться при разговоре на любую тему, от социальной и внутренней политики до военных вопросов и внешней политики, — полагает эксперт. — Президент скажет, что в условиях ведущейся против России гибридной войны мы должны двигаться вместе и никому не позволить сомневаться в нашей силе».

При этом отдельные вопросы взаимодействия с западными партнерами, к примеру, вопрос об Олимпиаде и спорте вообще, едва ли будут обсуждаться открыто и подробно, полагает Конфисахор:

«В условиях приближающегося чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России, в заявлениях следует быть очень осторожным. Понятно, что западные партнеры будут внимательно слушать, что и как президент России скажет на эту тему. Уверен, что лишний раз педалировать неприятные моменты Путин не будет».

Напомним, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в четверг, 1 марта. Начало мероприятия назначено на 12:00.

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Во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин намерен охватить широкий круг вопросов. Об этом сообщил 28 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее политолог Валентин Бианки в своем комментарии ИА REGNUM предположил, что за две с половиной недели до президентских выборов действующий глава государства воздержится от глобальных стратегических заявлений и сосредоточится на конкретных социальных и политических вопросах.