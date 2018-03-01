Екатеринбург, 1 марта, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Законопроекты по легализации ящиков для оставления детей (беби-боксов) продолжают выдвигаться с упорством, достойным лучшего применения. Историю вопроса и его нынешнее состояние обсуждает корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

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Беби-боксы должны быть повсеместно запрещены, в пользу запрета свидетельствует многолетняя практика их применения за рубежом. Все аргументы защитников этого проекта давным-давно разбиты имеющимися статистическими данными. «Спасение» ребенка очень часто оборачивается его гибелью или пропажей без вести. Но лоббисты беби-боксов в РФ, чьи предложения уже дважды отбиты решениями профильных комитетов Госдумы, продолжают искать обходные пути.

С учетом того, что Минздрав РФ твердо отказался поддержать введение беби-боксов и не изменит свою позицию, теперь ответственными пытаются сделать региональные власти. Тем из них, кто по тем или иным причинам решит поддержать беби-боксеров, стоит помнить, что установка этих устройств есть явная провокация граждан на преступление, предусмотренное статьей 125 УК РФ — «Оставление в опасности».

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