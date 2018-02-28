Ярославль, 28 февраля, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Трата 1 млрд рублей на замену лифтов в Ярославской области за счет средств регионального фонда капитального ремонта не вызвана насущной необходимостью. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказали знакомые с ситуацией эксперты, не пожелавшие называть своих имен.

Дома в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководство регионального фонда капремонта заявило о намерении потратить около 1 млрд рублей в 2018—2019 годах на замену лифтов в многоквартирных домах. Всего планируется заменить около 500 лифтов, отслуживших более 25 лет. Логично, что основная часть подлежащих замене лифтов находится в областном центре.

Однако, как говорят знакомые с ситуацией люди, неисправных и аварийных лифтов в Ярославле практически нет. Дело в том, что содержанием и обслуживанием подъемников в городе занимается муниципальное АО «Ярославльлифт». Жители в домах с лифтами платят за это 3 руб 95 коп в месяц с одного квадратного метра. Более того, в составе этого тарифа предусмотрены деньги и на ремонт — а именно 25 копеек в месяц. Иначе говоря, ремонт лифтов уже оплачен жителями в квартплате, а оплата этих работ за счет средств капремонта является фактически двойной.

Имея финансирование, «Ярославльлифт» в течение многих лет вел плановое обновление лифтов. Делалось это путем крупноузловой замены на основании фактического состояния каждого лифта. То есть по документам подъемник может значится как отслуживший 25 лет, но фактически основная часть оборудования уже заменена.

По данным источников ИА REGNUM, фонд капитального ремонта планирует менять лифты лишь по формальному признаку — сроку эксплуатации, без технической экспертизы. Следовательно, под замену пойдут исправные механизмы.

Однако вопрос даже не в том, что руководство фонда планирует тратить 1 млрд рублей на решение не самой актуальной задачи. Вопрос в том, что это автоматически повлечет за собой откладывание в долгий ящик реальных проблем: текущих труб, худых крыш, разрушающихся фасадов и фундаментов, объектов культурного наследия. В 2017 году региональный фонд капитального ремонта потратил на работы около 1 млрд рублей. Несложно посчитать, что изъятие из программы 1 млрд в течение двух лет сократит остальные работы наполовину. Зато позволит руководству фонда успешно отчитаться о проделанной работе.

Сегодня массовой замены лифтов нет ни в долгосрочной, ни в краткосрочной программе капитального ремонта. По информации источников ИА REGNUM, перед органами местной власти региона поставлена задача провести в ближайшее время собрания собственников домов с лифтами, чтобы те проголосовали за замену подъемников. Именно так и можно включить работы в программу. Людям вряд ли скажут, что соглашаясь на замену лифтов, они автоматически откладывают ремонт крыши или системы водоснабжения — ведь учет накопленных денег ведется по каждому дому индивидуально. Замена лифта в одном подъезде стоит 2 млн рублей. В пятиподъездном доме работы обойдутся в 10 млн. Такую сумму придется копить несколько лет. Скорее всего, волеизъявление собственников будет проведено формально — ведь решение уже принято. Больше всего, как считают эксперты, проиграют небольшие старые дома, которые могли рассчитывать на поддержку «общего котла».

Возникает логичный вопрос — кому это выгодно? По данным источников ИА REGNUM, выиграют от программы производители оборудования. В город уже приезжали представители трех заводов. Однако стоит напомнить, что фонд капитального ремонта распоряжается не своими деньгами и даже не бюджетными, а деньгами жителей. Причем собираемыми с домов как с лифтами, так и без них. Срочное «изъятие» из оборота 1 млрд рублей может нарушить финансовую стабильность регионального фонда, привести к сокращению действительно необходимых работ, подорвать доверие людей к системе взносов, полагают опрошенные ИА REGNUM эксперты.