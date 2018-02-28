Санкт-Петербург, 28 февраля, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Оглашая послание Федеральному собранию за две с половиной недели до президентских выборов, действующий глава государства воздержится от глобальных стратегических заявлений и сосредоточится на конкретных социальных и политических вопросах, полагает политолог Валентин Бианки. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Послание, скорее всего, будет включать в себя традиционный «социальный блок», полагает Бианки. До настоящего времени в своей предвыборной кампании Владимир Путин не выдвигал социальных инициатив, что нетипично для него. Можно предполагать, что в четверг будет выдвинуто несколько отдельных инициатив в сфере образования или здравоохранения, отметил политолог.

Важная часть послания непременно будет посвящена внешней политике, уверен Бианки:

«Президент опишет текущую ситуацию и расскажет, что против нас нечестно борются, но мы молодцы, выстояли, и мы победим. Жестких заявлений не ожидаю, скорее возможны метафоры, к примеру, об олимпиаде: что они с нами ни делали, а в хоккей мы всё равно выиграли».

Возможно, в ходе президентского послания прозвучат слова о политических реформах, но, скорее, об этом Путин будет говорить уже после выборов, считает Бианки.

Заявлений по вопросам государственного устройства страны, полномочий регионов и их возможного укрупнения по всей логике не следует ждать до выборов, потому что не в интересах действующей власти нервировать региональные элиты, отметил эксперт.

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Напомним, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в четверг, 1 марта. Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта.

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