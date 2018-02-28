Ереван, 28 февраля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Режиссер и сценарист Альберт Мкртчян скончался в Армении. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба Министерства культуры республики.

Архив театра им. М. Мкртчяна Альберт Мкртчян

Младший брат известного советского актёра Фрунзика Мкртчяна Альберт умер сегодня в возрасте 81 года.

«Министерство культуры Республики Армения глубоко опечалено, что 28 февраля в возрасте 81 года скончался народный артист Республики Армения, кинорежиссер Альберт Мкртчян», — говорится в сообщении пресс-службы Минкульта Армении.

Альберт Мкртчян родился 27 февраля 1937 года в Ленинакане, ныне город Гюмри. В 1960 году он окончил актерское отделение Ереванского художественно-театрального института, в 1971 году окончил режиссерский факультет ВГИК. Мкртчян знаком зрителю по фильмам «Крупный выигрыш» (1980), «Танго нашего детства» (1984) и другим.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Москве на 103-м году жизни скончалась старейшая актриса театра имени Маяковского Татьяна Карпова.

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На сцену театра им. Маяковского актриса выходила более 80 лет, в театральную труппу она была зачислена после окончания училища при театре в 1938 году. На счету Карповой более 50 ролей.