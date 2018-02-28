Москва, 28 февраля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Российский рубль 28 февраля дрейфует без единого настроения и с минимальной активностью в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

Сегодня Минфин сделал иностранным инвесторам подарок и предложил в рамках аукционов ОФЗ объемом в 50 млрд рублей.

«Пока на официальном сайте ведомства есть результаты только по одну из двух выпусков: ОФЗ-ПД 26 225 объемом в 25 млрд рублей был размещен полностью при спросе в размере 66,2 млрд рублей.

Думается, что по второму из представленных выпусков картина примерно схожая», — пояснила Бодрова.

По ее словам, результаты аукциона говорят о том, что ОФЗ по-прежнему являются для иностранных покупателей очень интересным инструментом инвестирования, особенно после повышения агентством S&P российского кредитного рейтинга до инвестуровня.

«На таком фоне стабильность рубля вполне объяснима. Доллар США завершит сегодняшние торги в пределах отметок 56,10−56,85 рубля, евро — в границах 68,60−69,85 рубля», — считает эксперт.

Добавим, 28 февраля доллар США к настоящему времени стоит 56,31 руб. (+0,1%). Евро оценивается в 68,82 руб. (-0,04%).

Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 1 марта, составляют 56,37 руб. за американскую валюту и 68,90 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 70 и 25 копеек соответственно.

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