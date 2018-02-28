Женева, Швейцария, 28 февраля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Ситуация в Сирии действительно ухудшается, однако она становится хуже не для мирного населения, а для боевиков. Так прокомментировал положение дел в Сирийской Арабской Республике министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Глава российского дипломатического ведомства отметил, что американская коалиция постоянно намеренно или нет, но щадила террористов из «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Лавров добавил, что МИД РФ много раз поднимал этот вопрос с Вашингтоном, однако внушающего доверия ответа так и не было получено.

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"Совершенно ясно, что до тех пор, пока терроризм заявляет о себе в Сирии, он должен быть полностью уничтожен», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления на 37-й сессии Совета ООН по правам человека 28 февраля в Женеве Сергей Лавров отметил, что некоторые члены Совбеза ООН не готовы однозначно осудить мировой терроризм. При этом, по его словам, разделение террористов на «хороших» и «плохих» недопустимо.

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Напомним, сегодня, 28 февраля, гуманитарный коридор, соединяющий Восточную Гуту и Дамаск, вновь подвергся обстрелам со стороны террористов. Первая ежедневная гуманитарная пауза, начавшаяся в Восточной Гуте с 09:00 27 февраля, была также сорвана обстрелами боевиков. За все пять часов паузы захваченные террористами районы не смог покинуть ни один мирный житель.