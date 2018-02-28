Калуга, 28 февраля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Видео задержания представителей вооруженной банды сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовано 28 февраля на портале YouTube.

Цитата скриншот с сайта youtube, RT В Калуге ФСБ пресекла деятельность группы торговцев оружием

На кадрах показано, как представители спецслужбы выскочили из автомобиля и повалили нескольких подозреваемых в торговле оружием на землю. После этого на них были надеты наручники.

При обыске сумки и автомобиля банды было найдено огнестрельное оружие — пистолеты, автоматы и боеприпасы. В ходе обысков в мастерской, в которой было организовано производство взрывных устройств, были найдены взрывчатые вещества, поражающие элементы, а также оборудование для модернизации огнестрельного оружия.

Ранее в ФСБ уточняли, что в результате спецоперации была пресечена деятельность группы из четырех человек, а из незаконного оборота изъято 15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка, более 100 основных частей к ним и множество других запрещенных в свободном обороте средств.

Также оперативники изъяли «литературу и листовки антиконституционного содержания, атрибутика с символикой экстремистской организации «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Ведется расследование.