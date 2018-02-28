Калуга, 28 февраля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Сегодня, 28 февраля, в Калуге на заседании общественной комиссии по организации и проведению рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» были утверждены дизайн-проекты общественных территорий, включённых в рейтинговое голосование. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, всего в бюллетени будет включено 38 проектов — 3 общегородских и 35 локальных.

Городская дума Калуги Заседание общественной комиссии по организации и проведению рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Калуге 28.02.2018

«Была проведена огромная работа по подготовке проектов благоустройства и реконструкции общественных территорий, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в разработке проектов, в том числе студентам и преподавателям калужских учебных заведений, а также депутатам Городской думы Светлане Мартыновой, Алексею Колесникову и Андрею Смоловику, подготовившим проекты благоустройства территорий в своих избирательных округах. В преддверии голосования необходимо будет организовать торжественное мероприятие и поощрить всех причастных».

Как подчеркнул глава городского самоуправления, последнее слово теперь остаётся за калужанами, 18 марта в ходе рейтингового голосования им предстоит выбрать общегородскую территорию, благоустройство которой станет одной из приоритетных задач в ходе подготовке к 650-летию города и локальную общественную зону, которая будет благоустроена в текущем году.