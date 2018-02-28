Кош-Агач, Алтай, 28 февраля, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Наталия Судец рассказывает ИА REGNUM о Сайлюгемском национальном парке в Алтае-Саянском регионе и показывает его красоты:

Наталия Судец Сайлюгемский национальный парк

28 февраля исполняется 8 лет национальному парку «Сайлюгемский». Это крупнейший нацпарк в Алтае-Саянском регионе, его общая площадь составляет 118 380 тыс. га. Это уникальная природная территория на стыке России, Монголии, Китая и Казахстана. Она была создана для сохранения крупнейших в регионе группировок краснокнижных животных: снежного барса и горного барана аргали.

Нацпарк состоит из трех участков: Сайлюгем (34 400 га) и Уландрык (3 250 га), расположенные рядом на склоне хребта Сайлюгем, у монгольской границы, и Аргут (80 730 га) на отрогах Катунского и Северо-Чуйского хребтов, около границы с Казахстаном.

Аргут и Уландрык — территории, земли которых до создания парка активно использовались местными жителями для сельского хозяйства и охоты. А ограниченный горами Северо-Чуйского и Катунского хребта и водоразделом рек Юнгур и Карагем кластер Аргут, наоборот, сохранил свою девственную природу. Нацпарк — это калейдоскоп природы, здесь есть степи и тайга, альпийские луга и горная тундра, горные реки и водопады, озера, ледники и ущелья.

Благодаря географическому расположению и крайне низкой плотности населения (меньше одного человека на 1 кв. км) территория отличается высоким уровнем биологического разнообразия. Помимо уже упомянутых барсов и аргали, здесь можно встретить бурых медведей, которые имеют уникальный светлый окрас и зовутся белокоготными. В нацпарке живет кот чрезвычайной пушистости и безграничного очарования — манул. Его соседи тоже не промах: алтайский козерог, косуля, благородный олень, сибирская кабарга, росомаха, соболь, горностай, ласка, обыкновенная и степная лисица, заяц — толай, волк, рысь, сурок, степной орел, сокол-балобан, беркут, черный гриф, монхногий курганник, белоголовый сип, алтайский улар и бородач. Из Монголии изредка заходит краснокнижная антилопа-дзерен.

В парке, помимо охранной и научной деятельности, активными темпами развивается экологический туризм. Здесь на высоте 2500—3000 метров проходят самые высокогорные в нашей стране заповедные туристические маршруты. Посещение нацпарка — это уникальная возможность увидеть первозданную природу, уникальные археологические памятники, а также познакомиться с бытом и традиционным природопользованием коренных народов.