Пречистое, Ярославская область, 28 февраля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В Первомайском районе Ярославской области активисты партии «Единая Россия» создали кукольный театр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном исполкоме партии.

Yaroslavl.er.ru После кукольного спектакля

Кукольный театр при местном ДК закрылся более десять лет назад, но в Первомайском детском доме сохранился небольшой кукольный кружок, который давал представления для своих воспитанников.

«Я двадцать лет руководила детским домом и, когда возглавила местное отделение партии «Единая Россия», то решила создать при нем кукольный театр. Работа в партии — это очень серьезно, это еще и работа с людьми. А у нас деткам очень не хватает такого рода развлечений», — сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель местного исполкома Ольга Минеева.

Минеева обратилась в Ярославский кукольный театр, где ей дали несколько кукол, немного помогли в кружке детского дома. Однако большую часть реквизита активисты изготовили самостоятельно.

Члены партии «Единая Россия» и ее сторонники начали с сентября готовиться к представлению кукольного спектакля «Аленкины сказки». Премьера для учащихся первых классов недавно прошла в районном отделении партии. А затем постановку сыграли в детском саду «Колосок». По словам Ольги Минеевой, спектакли прошли с успехом. На сделанном активистка останавливаться не собирается и планирует при партийном отделения отрыть клуб «Гармошки и частушки».