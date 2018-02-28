Москва, 28 февраля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Сегодня, 28 февраля, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам конференции «Россия — Казахстан: союзничество, устремлённое в будущее», сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

На конференцию собрались политики, дипломаты, общественные деятели, учёные, предприниматели и журналисты России и Казахстана.

«Такой состав участников наглядно свидетельствует о многоплановом характере отношений, связывающих Российскую Федерацию и Республику Казахстан», — считает президент РФ.

Участники конференции «Россия — Казахстан: союзничество, устремлённое в будущее» намерены обсудить темы, которые являются приоритетными для двух стран: продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве и развитие человеческого капитала.

Также будут затронуты вопросы совершенствования образования, культурного и духовного развития молодёжи.

«Очень важно, чтобы будущие поколения сохраняли и укрепляли добрые традиции дружбы и союзничества, которыми дорожат народы России и Казахстана», — отметил Путин.

«Дискуссии послужат дальнейшему развитию всего комплекса российско-казахстанских связей, продвижению интеграции в интересах граждан двух стран», — выразил уверенность глава государства и пожелал участникам конференции успехов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в столице Казахстана на площадке «Назарбаев центра» состоялось открытие мероприятия «Казахстан — Россия: союзничество, устремленное в будущее».

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