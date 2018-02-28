Киев, 28 февраля, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Президентский законопроект о создании антикоррупционного суда на Украине был одобрен комитетом Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия, заявил член комитета, депутат украинского парламента Игорь Лапин, сообщает 28 февраля телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

По его словам, закон президента Украины Петра Порошенко №7440 «О Высшем антикоррупционном суде» рекомендован к принятию в первом чтении парламентариями.

Лапин уточнил, что все изменения, которые требовала внести Венецианская комиссия, будут вноситься между первым и вторым чтениями законопроекта.

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Также депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Светлана Залищук отметила, что в комитете голосовали за одобрение закона об антикоррупционном суде без поправок Венецианской комиссии и с поправками. Второй вариант члены комитета не поддержали.

Глава комитета по вопросам правовой политики Руслан Князевич подчеркнул, что на самом деле Венецианская комиссия «не разобралась» в законе, а, значит, слушать ее требования необязательно.

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Напомним, закон об антикоррупционном суде является ключевым для украинских властей, поскольку его принятие будет означать возможность получить новые кредиты от Международного валютного фонда (МВФ).