Ярославль, 28 февраля, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Дом 1905 года постройки в центре Ярославля снесло предприятие, возглавляемое депутатом областной думы, экс-мэром Рыбинска Евгением Сдвижковым. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Мазанова Место, где стоял исторический дом

О факте сноса ранее сообщало ИА REGNUM. Одноэтажный дом, расположенный по адресу ул. Некрасова, 44 а — бывшее здание складов купцов Дунаевых. В последние годы он использовался под офисы. Собственником этого здания являлось ОАО «Рыбинское УМСР».

Поскольку здание построено до 1957 года, оно является историческим и снести его можно только с разрешения департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Дом был снесен в январе, разрешения получено не было.

«У нас есть заключение, что здание не является объектом культурного наследия. Один проектный институт, чье название я не буду сейчас называть, выдал нам справку, что дом аварийный и может представлять опасность. Поэтому принято решение его снести. Мой заместитель, который занимался этим вопросом, не знал, что надо брать разрешение на это», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Сдвижков.

Как только начался демонтаж крыши здания, жители сразу пожаловались в органы власти. Пока чиновники готовились реагировать, дом был снесен. По словам градозащитницы Ольги Мазановой со ссылкой на жителей близлежащих домов, это произошло в период 6 до 9 января 2018 года.

Как сообщили ранее корреспонденту ИА REGNUM в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, специалисты вышли по жалобе 19 января и убедились, что начат демонтаж крыши. После этого собственнику 30 января было направлено требование приостановить демонтаж крыши.

«Мы получили это письмо 7 февраля 2018 года и нас обязали ответить на него к 1 апреля. Мы это сделаем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Сдвижков.

Пока руководство «Рыбинского УМСР» не решило, что будет на месте снесенного здания. Между тем градозащитники обратились в прокуратуру, которая должна провести проверку по этому факту.