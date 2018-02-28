Вступив в НАТО, Украина потеряет свой ВПК – депутат Госдумы Журавлёв
Москва, 28 февраля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Идеи о том, что НАТО придёт на Украину и будет там за неё воевать, — плод воспалённого воображения, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он 28 февраля заявил в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале».
При этом он призвал взглянуть на карту расположения баз НАТО, которые, по мнению парламентария, существуют не для того, чтобы воевать, а чтобы сохранять режимы, установленные США. К числу таких режимов депутат отнёс и украинский, для которого, по мнению Журавлёва, характерна «абсолютная ориентация на США».
Также законодатель заметил, что в настоящее время на Украине в её оборонной промышленности работают тысячи специалистов высокого класса, а переход на стандарты НАТО уничтожит этот сектор экономики.
В качестве примера Журавлёв привёл Прибалтику, Болгарию и Польшу, военная промышленность которых была разрушена после сближения с Североатлантическим альянсом.
Напомним, что Петр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект «О национальной безопасности», разработанный Советом национальной безопасности и обороны Украины совместно с НАТО. Согласно этому документу, вся оборонная украинская законодательная база приводится к единому стандарту, соответствующему требованиям НАТО. Кроме того, в законопроекте отмечается, что интеграция страны в Европейский союз и НАТО является фундаментальным национальным интересом украинского государства.