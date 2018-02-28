Москва, 28 февраля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Идеи о том, что НАТО придёт на Украину и будет там за неё воевать, — плод воспалённого воображения, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он 28 февраля заявил в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

При этом он призвал взглянуть на карту расположения баз НАТО, которые, по мнению парламентария, существуют не для того, чтобы воевать, а чтобы сохранять режимы, установленные США. К числу таких режимов депутат отнёс и украинский, для которого, по мнению Журавлёва, характерна «абсолютная ориентация на США».

Также законодатель заметил, что в настоящее время на Украине в её оборонной промышленности работают тысячи специалистов высокого класса, а переход на стандарты НАТО уничтожит этот сектор экономики.

В качестве примера Журавлёв привёл Прибалтику, Болгарию и Польшу, военная промышленность которых была разрушена после сближения с Североатлантическим альянсом.

Напомним, что Петр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект «О национальной безопасности», разработанный Советом национальной безопасности и обороны Украины совместно с НАТО. Согласно этому документу, вся оборонная украинская законодательная база приводится к единому стандарту, соответствующему требованиям НАТО. Кроме того, в законопроекте отмечается, что интеграция страны в Европейский союз и НАТО является фундаментальным национальным интересом украинского государства.