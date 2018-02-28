Хабаровск, 28 февраля, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Жители дачного поселка в черте Хабаровска требуют закрыть соседний химический завод. Его очистному оборудованию два десятка лет и выбросы в атмосферу содержат вредные вещества. Это подтвердили проверки. Но на требования прокуратуры привести выбросы в норму предприятие не реагирует, а выписанный штраф пытается оспорить в суде. Теперь дачники обратились за помощью к президенту. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Раз в месяц Анастасия Соколова приходит на дачу — проверяет, все ли в порядке. Надолго старается здесь не задерживаться. Недавно выяснилось, что воздух в их дачном поселке вреден для здоровья. Анастасия почувствовала недомогание уже через месяц после того, как купила здесь дом.

«Очень сильные головные боли, — говорит жительница Хабаровска Анастасия Соколова. — Вплоть до того, что даже кровь из носа шла. И эти же симптомы у большинства соседей».

В тридцати метрах от границы поселка находится предприятие по производству химических реагентов. Дачники давно подозревали, что заводские выбросы могут влиять на их здоровье — периодически в поселке стоит едкий запах. Но большинство домовладельцев бывают здесь в основном летом, и часто — наездами. Заняться вопросом экологии им все время было некогда. Анастасия уговорила соседей написать коллективное письмо депутату Госдумы от Хабаровского края. А тот обратился в прокуратуру. Проверка показала, что в выбросах завода действительно содержатся вредные для здоровья вещества.

«Нами установлен факт превышения такого вещества как гидрохлорид в три раза, — говорит хабаровский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Поддубнова. — По мерам прокурорского реагирования юридическое лицо привлечено к административной ответственности».

Для производства реагентов на заводе используют токсичные вещества. Но очистное оборудование там не обновляли почти 20 лет — с момента открытия предприятия. Прокуратура потребовала снизить уровень вредных веществ в выбросах до нормы. Руководство предприятия этого не сделало. В результате завод был оштрафован на 90 тысяч рублей. Его директор сейчас пытается оспорить это взыскание. Он обещает в этом году все-таки модернизировать технологию очистки выбросов.

«Мы сейчас, чуть потеплеет, в марте начинаем свою эпопею, — говорит директор завода Борис Контуашвили. — Проверяем в месяц раз или каждые три недели, посмотрим. Поэтому, даже если что-то и будет, то через полгода это точно уже не будет. Но я думаю, что и сейчас нет, а вдруг. Поэтому не буду утверждать».

Жителей поселка такое развитие ситуации не устраивает. Они говорят, что пока завод и проверяющие органы судятся, им приходится дышать отравленным воздухом. А гидрохлорид, как они выяснили, очень опасен для детей и стариков. Дачники написали письмо президенту. Требуют, чтобы власти закрыли завод совсем или хотя бы приостановили его деятельность до момента, пока руководство предприятия не наладит работу очистного оборудования.