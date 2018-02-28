Улан-Удэ, 28 февраля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Новым руководителем следственного управления Следственного комитета по Бурятии назначен Андрей Кондин, который до этого возглавлял СУ СКР по Омской области.

Omsk.sledcom.ru Андрей Кондин

Как сообщили ИА REGNUM в Народном Хурале Бурятии, 28 февраля с Кондиным встретились парламентарии республики. В ходе встречи новый руководитель республиканского СУ СКР заявил, что назначение в Бурятию для него — это «кредит доверия и большая ответственность». Он также «пообещал быть объективным в своей работе», проинформировали в Народном Хурале.

Добавим, Андрей Кондин руководил следкомом Омской области с 2007 года. Информация о том, что его могут перевести «в Крым или на Север», появилась в омских массмедиа в июле 2017 года. В декабре прошлого года, ссылаясь на свои источники, СМИ сообщили, что Кондин «написал заявление об отставке». Однако в ведомстве эту информацию не подтвердили.

В разделе «руководство» на сайте СУ СКР по Омской области информация о Кондине уже удалена. На сайте СУ СКР по Бурятии на момент подготовки материала информация о новом руководителе ещё не появилась.

Следственным управлением СКР по Бурятии с сентября 2007 по октябрь 2017 года руководил Вячеслав Сухоруков. Указом президента РФ от 3 октября 2017 года он был назначен на должность руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. И. о. руководителя СУ СКР по Бурятии стала полковник юстиции Лариса Николаева.

Обязанности руководителя следкома Омской области в настоящее время исполняет первый заместитель руководителя СУ СКР по региону, полковник юстиции Сергей Марковиченко.

Справка: Андрей Кондин родился 19 августа 1972 года в городе Джанкой Крымской области. В 1989 году поступил на юридический факультет Омского государственного университета. С 1994 года работал в органах прокуратуры. В мае 2004 года стал прокурором Советского административного округа Омска. С сентября 2007 года руководил следственным управлением в Омской области.