Москва, 28 февраля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Связывать визит секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева в Таиланд с задержанием там граждан РФ нелепо. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Подобные визиты, конечно, согласовываются заблаговременно, — сказал представитель Кремля. — Конечно же, нелепо каким-то образом ассоциировать это с задержаниями российских граждан на территории Таиланда».

Напомним, рабочий визит Патрушева в Таиланд начался 27 февраля.

26 февраля 2018 г. портал The Nation сообщил, что в одной из гостиниц Паттайи сотрудники полиции задержали 10 граждан РФ, незаконно проводивших в стране так называемые «секс-тренинги».

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