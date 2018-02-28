Калуга, 28 февраля, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В Калужской области школьники, их родители и родители будущих первоклассников смогут поближе познакомиться со школьной жизнью. Для этого в образовательных учреждениях региона 18 марта будет проведена акция «В будущее вместе со школой», сообщили 28 февраля ИА REGNUM в областном министерстве образования и науки.

Советская открытка

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Мероприятие будет направлено на информирование родителей о жизни школы и учеников, их вовлечение в жизнь учебного учреждения, а так же укрепление роли школы в жизни местного сообщества.

Родители будущих первоклассников смогут узнать, как подготовить ребёнка к школе, принять участие в интерактивной экскурсии по школе и командных соревнованиях, интеллектуальных и творческих играх со своими детьми.

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Родителям учеников начальной школы расскажут о возможностях дополнительного образования для детей, организуют мастер-классы, конкурсы работ, выполненных школьниками.

Школьники 5−9 классов и их родители узнают, как можно интересно провести летние каникулы, и где можно отдохнуть летом, принять участие в викторинах, спектаклях, фото-конкурсах, флешмобах, занятиях по безопасности дорожного движения.

Родители старшеклассников смогут попробовать себя в роли участников Единого госэкзамена, узнать о востребованных профессиях в Калужском регионе, а также о возможностях получения образования в колледжах и вузах области. А сами ученики старших классов смогут принять участие в профориентационном тестировании.