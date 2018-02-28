Ярославль, 28 февраля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов извинился перед жителями Ярославля, попавшими в пробку, вызванную тестированием программы «Умный город». Текст извинений он опубликовал на своей странице в Facebook.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«Сегодня утром тысячи ярославцев были вынуждены стоять в огромной пробке на Московском проспекте. Руководство транспортного блока правительства области тестировало новый режим работы светофоров. Но из-за технического сбоя главная транспортная артерия города оказалась практически парализована. Оптимизация работы светофоров и создание «зеленой волны» — дело, безусловно, нужное. Но жителям и гостям города эксперименты и пуско-наладочные работы мешать не должны. Тем более, что с пробками в Ярославле и без них очень напряженно. Приношу свои извинения всем, кто попал сегодня в эту неприятную ситуацию. Впредь все подобные работы должны проходить в выходные дни, когда дорожный трафик не так высок», — написал Дмитрий Миронов.

Речь о пробке шла и на заседании правительства Ярославской области. Губернатор отчитал своих подчиненных за неумелое регулирование светофоров. Однако о наказании виновных, увольнении чиновников или исполнителей программы ничего сказано не было.