Обнинск, Калужская область, 28 февраля, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В Калуге традиционная XXVIII областная научно-практическая конференция «Молодость — науке» памяти Александра Чижевского собрала десятки молодых учёных со всего региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, научное мероприятие стартовало сегодня, 28 февраля.

Советский плакат Наука

Участники конференции почтили память российского ученого, мыслителя и философа Александра Чижевского и возложили цветы к его памятнику.

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В работе конференции приняли участие представители министерства образования и науки области, руководители крупнейших вузов региона, общественность и молодежь.

В 2018 году свои работы на конференцию представили старшеклассники из 22 районов области. Наибольшее количество — 76 работ — направили школьники Калуги. Также отличились учащиеся Малоярославецкого района. Они представили 26 работ, Кировского (17), Людиновского (14) и Жиздринского (11) районов. На конференции работало 19 секций, одна из которых — «Религиоведение» — была организована впервые.

Уже в апреле 2018 года победители и призеры научно-практической конференции примут участие в XXXIII Всероссийской конференции учащихся «Юность. Наука. Культура» в калужском Обнинске.

Напомним, в 2017 году на 18 секциях конференции были рассмотрены 253 работы (в 2016 году — 235), представленные учащимися 8−11 классов из 21 муниципального образования Калужской области.