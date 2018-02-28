Симферополь, 28 февраля, 2018, 14:02 — ИА Регнум. В связи со слабым освоением федеральных средств, крымский парламент скорректировал 28 февраля бюджет, уменьшив объём доходов республиканской казны в 2018 году на 5,4 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По словам главы Госсовета РК Владимира Константинова, сокращение финансирования регионального бюджета с 172,4 млрд до 167 млрд рублей за счёт федеральной субсидии связано с вопросами освоения средств.

«Это технический вопрос — уточнение финансирования по основным объектам федеральной целевой программы, поскольку она не в этом году завершается, а имеет сроки до 2020 года. Связано с технологией освоения — отдают денег столько, сколько можно освоить», — прокомментировал решение депутатов Константинов.

Также отметим, согласно принятому законопроекту, также планируется сокращение объёма расходов бюджета со 175,6 млрд до 170 млрд рублей и снижение дефицита бюджета с 3,2 млрд до 3 млрд рублей.

В парламенте рассчитывают покрыть его за счёт продажи акций санаториев «Дюльбер», «Мисхор», «Ай-Петри», остатков собственных средств бюджета РК на 2017 год, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и погашения бюджетных кредитов в сумме 202 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, крымский парламент 28 февраля одобрил отчуждение недвижимого имущества крупного рекреационного комплекса, ранее принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому, а также утвердил план приватизации 42 гособъектов.

«Ожидаемые поступления в бюджет от приватизации составляют не менее 2,7 млрд рублей. В данный список включены 42 объекта: 11 государственных унитарных предприятий и пять юрлиц, принадлежащих государству, а также 26 нежилых зданий и недостроев. Семь объектов перенесены из прошлогоднего плана приватизации», — отметил спикер парламента Владимир Константинов.

Согласно документам, в план приватизации попали санатории «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри», государственные предприятия «Феодосийский оптический завод», «Евпаторийский авиаремонтный завод», типография «Таврида», «Крымтелеком», «Крымтехнологии» и «Крымхлеб».