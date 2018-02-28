Опыт боевых действий в Сирии включат в экзамены вузов Минобороны
Москва, 28 февраля, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В 2018 году выпускники военных вузов Министерства обороны РФ будут сдавать знание опыта боевых действий в Сирии. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил начальник главного управления кадров Минобороны России Виктор Горемыкин, сообщили в Минобороны РФ.
По его словам, государственная итоговая аттестация в 2018 году пройдет с выпускниками, обучающимися по программам высшего образования — адъюнктуры, магистратуры и специалитета, а также по программам ординатуры и среднего профобразования.
Оценку уровня подготовки выпускников дадут свыше 450 государственных экзаменационных комиссий.
Также в ходе учебно-методического сбора в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения в Балашихе Горемыкину были продемонстрированы возможности учебный класс робототехники, лаборатория 3D-моделирования ракетных двигателей, зал космической и ракетной техники и центр игровых форм обучения.
Читайте также: В программу военных вузов внедрят боевой опыт Сирии — Шойгу
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что быстро внедрит в программу военных вузов боевой опыт Сирии.
«Особое внимание следует уделить отработке тактических задач и эффективному применению современного вооружения и военной техники.
В обязательном порядке необходимо учитывать опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике», — поручил Шойгу.
Напомним, Минобороны РФ принята декларация, в которой определены основные направления развития военного образования и подготовки кадров до 2020 года.
Читайте также: Российские войска будут обучать на опыте войны в Сирии