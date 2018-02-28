Москва, 28 февраля, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В 2018 году выпускники военных вузов Министерства обороны РФ будут сдавать знание опыта боевых действий в Сирии. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил начальник главного управления кадров Минобороны России Виктор Горемыкин, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

По его словам, государственная итоговая аттестация в 2018 году пройдет с выпускниками, обучающимися по программам высшего образования — адъюнктуры, магистратуры и специалитета, а также по программам ординатуры и среднего профобразования.

Оценку уровня подготовки выпускников дадут свыше 450 государственных экзаменационных комиссий.

Также в ходе учебно-методического сбора в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения в Балашихе Горемыкину были продемонстрированы возможности учебный класс робототехники, лаборатория 3D-моделирования ракетных двигателей, зал космической и ракетной техники и центр игровых форм обучения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что быстро внедрит в программу военных вузов боевой опыт Сирии.

«Особое внимание следует уделить отработке тактических задач и эффективному применению современного вооружения и военной техники.

В обязательном порядке необходимо учитывать опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике», — поручил Шойгу.

Напомним, Минобороны РФ принята декларация, в которой определены основные направления развития военного образования и подготовки кадров до 2020 года.

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