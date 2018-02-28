В Обнинске руководитель организации едва не стал жертвой лжеследователя
Калуга, 28 февраля, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Руководитель одной из организаций Обнинска Калужской области чуть не попался на удочку мошенников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе калужского регионального следственного управления СКР 28 февраля, с соответствующим заявлением потерпевший сам обратился в следственные органы.
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По словам директора компании, ему по телефону позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником городского следственного, сообщил, что к нему поступила жалоба на сотрудников организации.
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Чтобы не давать хода делу, звонивший мужчина потребовал принести ему коньяк, конфеты и планшетный компьютер. Время и место передачи вещей злоумышленник обещал сообщить позднее, вызвав руководителя повесткой.
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Между тем, руководитель организации сам пришёл в следственный отдел, и, поняв, что его обманули, написал заявление о покушении на мошенничество.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Калужской области полицейские начали расследование ещё одного уголовного дела о мошенничестве. Злоумышленник под видом выплаты компенсаций за ранее приобретенные биологические активные добавки собирал с граждан деньги. Потерпевшими по уголовному делу проходят 13 человек. Однако их количество в ходе расследования дела может возрасти. Сумма причинённого ущерба каждому потерпевшему варьируется от 22 тысяч до 130 тысяч рублей.