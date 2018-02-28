Киев, 28 февраля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Вчера, 27 февраля, на повестку дня верховной рады Украины был внесен законопроект о создании высшего антикоррупционного суда. Его создание является одним из условий международного валютного фонда для выделения Украине очередного кредита.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Парламентские фракции «Батькивщина», «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» заявили, что поддержат решение о создании суда. Фракции «Радикальная партия» и «Оппозиционный блок» отказались голосовать по этому вопросу.

В свою очередь депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников заявил, что с коррупцией нужно бороться «не созданием антикоррупционного суда, а ликвидацией её причин».

«А где возьмутся судьи для антикоррупционного суда? Их принесут из антикоррупционного роддома? На самом деле, это посмешище. С коррупцией так не борются. Коррупции нет там, где взятку не за что дать», — сказал Колесников в эфире телеканала «Украина».

Он также раскритиковал идею, чтобы в формировании коллегии судей принимали участие международные эксперты.

«Казахстан — одна и самых успешных стран СНГ. Назарбаев вводит элементы британского права и приглашает британских судей. Эксперты полезны, если они с мировыми именами и имеют необходимый опыт. Те эксперты, которых приглашали сегодняшние власти — на все отрасли, начиная от здравоохранения и заканчивая железнодорожным транспортом — провалили все реформы. Поэтому суть не в том, международные эксперты или отечественные. Суть в качестве. Сначала должна быть стратегия, нужно понимать, что делать в системе правосудия, а потом уже приглашать экспертов», — добавил Колесников.

При этом депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем прогнозирует, что процесс принятия закона об антикоррупционном суде будет долгим.

«Главное не включить, главное не принять… Есть много альтернативных законопроектов. Возможно, после заседания согласительного комитета станет понятным, какова будет модальность этого суда. Были консультации с международными экспертами, но они ни к чему не привели… Мы можем получить ещё один процесс, когда будут объединять законопроекты», — сказал Найем 28 февраля в кулуарах рады.

Кроме того, депутат от фракции «Радикальная партия» Олег Куприенко обвинил президента Украины Петра Порошенко в пытке затянуть процесс создания антикоррупционного суда до конца 2018 года.

«В повестку дня рады внесен законопроект об антикоррупционном суде. Теперь начнется превращение президента из главного коррупционера в главного борца с коррупцией… Вчера «Блок Петра Порошенко» не голосовал за антикоррупционный суд… Президент ведет международную игру, поднимая тему антикоррупционного суда. Это закон об антикоррупционном суде. В поданном в парламент президентском законопроекте в конечных положениях президент пишет: «рекомендовать президенту внести проект закона о создании антикоррупционного суда». Понимаете, какая это лапша всем на уши? Сейчас мы примем закон об антикоррупционном суде, а потом нужно будет принять закон о создании антикоррупционного суда», — пояснил Куприенко 28 февраля в эфире телеканала «112 Украина».

В то же время депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец опасается, что радикально настроенная толпа вынудит парламент принять антиконституционный закон об антикоррупционном суде.

«Вчера подвешенное состояние парламента сработало в его пользу. Вчера парламент работал эффективно и принимал законы. Самое главное, что наконец-то начался процесс рассмотрения законодательства об антикоррупционном суде. Да, это очень сложный вопрос, он неоднозначен. Есть опасность в том, что радикалы заставят принять такой закон, который потом будет отменен Конституционным судом. Сегодня многие хотят принять такой закон об антикоррупционном суде, чтобы он не отвечал конституции», — признал Бригинец.

Напомним, 12−16 февраля в Киеве работала группа экспертов Международного валютного фонда. Они провели технические консультации с украинскими чиновниками в вопросе предоставления Украине очередного кредита. По итогам переговоров МВФ не пообещал возобновить кредитование правительства Украины. Кредиторы требуют, чтобы Украина создала высший антикоррупционный суд и повысила цены на газ для населения на 63%.

Как сообщалось, в 2018 году Украина направит на обслуживание государственного долга 130,2 млрд грн (4 млрд 511 млн долл). Это почти на 20 млрд грн (693 млн долл) больше, чем в прошлом году. В частности, на погашение внешнего госдолга выделят 61,7 млрд грн (2,137 млрд долл), внутреннего — 114 млрд грн или 3,950 млрд долл. Планируется, что по состоянию на 31 декабря 2018 года предельный объем украинского госдолга составит 1,999 трлн грн или 69,2 млрд долл (60% ВПП). При этом долг Украины перед МВФ составляет 12 млрд долл.