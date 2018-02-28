Москва, 28 февраля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Урегулировать ситуацию в Восточной Гуте в Сирии пока не удается из-за провокаций со стороны террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Провокации, которые продолжаются со стороны террористов, к сожалению, пока не дают возможности должным образом эту ситуацию урегулировать», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что Москва и Дамаск продолжат работу с целью реализации резолюции СБ ООН по Восточной Гуте.

«И сирийское руководство, и РФ продолжают стремиться к тому, чтобы обеспечить необходимые гуманитарные условия», — отметил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля текущего года СБ ООН принял резолюцию 2401 о немедленном прекращении огня в Сирии по меньшей мере на 30 дней. Стороны конфликта должны прекратить столкновения, что позволит доставить гуманитарную помощь мирным жителям и эвакуировать из зоны боевых действий тяжелобольных и раненых.

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