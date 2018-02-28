Москва, 28 февраля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. В сети набирает популярность флешмоб #GucciChallenge, который запустили после показа новой коллекции итальянского модного дома. Подражая моделям, пользователи держат в руках якобы отрубленные головы, однако вместо манекенов используют своих друзей.

Скриншот страницы Instagram cher_now_all В сети запустили #GucciChallenge

Скриншот страницы Instagram cher_now_all В сети запустили #GucciChallenge

Скриншот страницы Instagram kidodaikiassure В сети запустили #GucciChallenge

Скриншот страницы Instagram errordigital В сети запустили #GucciChallenge

Скриншот страницы Instagram _idea_cebu В сети запустили #GucciChallenge

Скриншот страницы Instagram yokotakesselfies В сети запустили #GucciChallenge

Челлендж запустили популярные модные блогеры, которые посетили показ Gucci и прямо там сделали фотографии с головами в руках. Пользователям соцсетей такая идея пришлась по душе, но они её несколько интерпретировали.

Скриншот страницы Instagram Джованны Баттаглии #GucciChallenge запустили популярные модные блогеры

Большинство из них в качестве «отрезанной» головы используют друзей или дорисовывают свою голову в фоторедакторе. Для некоторых же флешмоб стал поводом для шуток: кто-то использует неожиданные аксессуары, а кто-то привлекает к акции даже домашних животных.

Скриншот страницы Instagram robhbest В сети запустили #GucciChallenge

Скриншот страницы Instagram roxiesunderland В сети запустили #GucciChallenge

Скриншот страницы Instagram basti_dog В сети запустили #GucciChallenge

Новая акция стала популярной буквально во всём мире — к ней присоединяются жители России, Италии, Японии, США и других стран. Флешмоб не обошел стороной и российских звёзд шоу-бизнеса. В #GucciChallenge уже приняла участие певица Ёлка, выложив в своём Instagram фотографию с головой мужчины в руках и подписью:

«Где тренды, там я».

Скриншот страницы Instagram певицы Ёлки Певица Ёлка приняла участие в #GucciChallenge

Напомним, 22 февраля в Милане в рамках Недели моды модный дом Gucci провел необычный показ: вместо аксессуаров в руках моделей были драконы, ящерицы и копии голов манекенщиков. Внимание зрителей также привлек сложный грим моделей — у некоторых из них на руках или на лбу красовался третий глаз.

Скриншот страницы Instagram Gucci Модный дом Gucci устроил резонансный показ новой коллекции

Шоу вместо показа новой коллекции устроил и модный дом Dolce&Gabbana. После выхода моделей на подиум вылетели дроны, которые несли аксессуары к коллекции, в основном сумки.