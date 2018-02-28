#GucciChallenge: в сети массово «отрезают» головы друзьям
Москва, 28 февраля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. В сети набирает популярность флешмоб #GucciChallenge, который запустили после показа новой коллекции итальянского модного дома. Подражая моделям, пользователи держат в руках якобы отрубленные головы, однако вместо манекенов используют своих друзей.
Челлендж запустили популярные модные блогеры, которые посетили показ Gucci и прямо там сделали фотографии с головами в руках. Пользователям соцсетей такая идея пришлась по душе, но они её несколько интерпретировали.
Большинство из них в качестве «отрезанной» головы используют друзей или дорисовывают свою голову в фоторедакторе. Для некоторых же флешмоб стал поводом для шуток: кто-то использует неожиданные аксессуары, а кто-то привлекает к акции даже домашних животных.
Новая акция стала популярной буквально во всём мире — к ней присоединяются жители России, Италии, Японии, США и других стран. Флешмоб не обошел стороной и российских звёзд шоу-бизнеса. В #GucciChallenge уже приняла участие певица Ёлка, выложив в своём Instagram фотографию с головой мужчины в руках и подписью:
«Где тренды, там я».
Напомним, 22 февраля в Милане в рамках Недели моды модный дом Gucci провел необычный показ: вместо аксессуаров в руках моделей были драконы, ящерицы и копии голов манекенщиков. Внимание зрителей также привлек сложный грим моделей — у некоторых из них на руках или на лбу красовался третий глаз.
Шоу вместо показа новой коллекции устроил и модный дом Dolce&Gabbana. После выхода моделей на подиум вылетели дроны, которые несли аксессуары к коллекции, в основном сумки.