Вашингтон, 28 февраля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Неисправная система контроля температуры воздуха и давления в кабине самолета EA-18G Growler, предназначенного для ведения радиоэлектронной борьбы, привела к сильнейшим обморожениям у инженера и пилота воздушного судна, сообщает издание Defense News.

Miraman.ru Замерший пилот

Самолет выполнял перелет с военно-морской базы Уидби-Айленг в штате Вашингтон на базу Чайна-Лейк в Калифорнии, когда его система контроля окружающей среды покрылась льдом и перестала адекватно реагировать на микроклимат в салоне.

Примерно в 100 километрах от Сиэтла на высоте около 7,6 километра экипаж столкнулся с неожиданными последствиями неисправных датчиков: температура воздуха в кабине опустилась до — 30 °C, образовался плотный туман, а панель приборов самолета покрылась льдом.

В результате инцидента пилоты оказались почти полностью «слепыми», кроме того экипажу пришлось использовать резервные запасы кислорода.

После связи с диспетчерами командир судна принял решение развернуть самолет и вернуть в пункт отправления. При этом обратный курс экипаж сверял по умным часам. После приземления самолета инженер и пилот были осмотрены врачами, у них зафиксированы признаки сильного обморожения и волдыри, похожие на ожоги.

Позднее командующий военно-морскими силами США Рон Фландерс подтвердил инцидент и сообщил, что в настоящее время устанавливается причина инцидента. «Как только расследование будет завершено, ВМФ определит, какие шаги и меры нужно предпринять в дальнейшем», — пояснил Фландерс.