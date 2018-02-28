Москва, 28 февраля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Оптимизм инвесторов угасает. Цены на нефть в начале недели достигли трёхнедельных максимумов $67,65 за баррель, благодаря сокращению поставок из Ливии и словесным интервенциям ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии дал прогноз, что ОПЕК перейдет к долгосрочному соглашению о балансировки рынка», — напомнил эксперт.

Внутренний валютный рынок с некоторым запозданием отреагировал на решение ведущих мировых рейтинговых агентств повысить суверенных рейтинг России до инвестиционной категории ВВВ-, со стабильным прогнозом.

«Национальная валюта окрепла до 55,50 рубля за доллар США. Однако 28 февраля утром оптимизм инвесторов ожидавших дальнейшего роста рубля стал угасать. Фьючерсные контракты на сорт марки Brent подешевели на 2% до $ 66,28 за баррель», — отметил Дядин.

Новый глава ФРС США на первом выступлении перед конгрессом, дал понять, что ФРС продолжит повышение ставок, не смотря на обвал рынков.

«28 февраля на открытии торгов на валютном рынке Forex рубль потерял 1,5%. До конца текущей торговой недели ослабление рубля вероятнее всего будет продолжено.

Основной целью может выступить уровень 56,90 рубля за американский доллар», — считает эксперт.

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