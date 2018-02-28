Киев, 28 февраля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Политическая партия «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, заявила о необходимости на законодательном уровне принять решение о запрете совершать любые манипуляции с ГТС.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Надо немедленно проголосовать в зале законопроект, запрещающий любые манипуляции с газотранспортной системой. Она стоит 300 млрд евро. Запомните эту цифру! Сейчас глава «Нафтогаза» Коболева начал процесс, по сути, передачи ГТС без каких-либо денег. 49% передается в концессию, и они рассматривают способы передачи ГТС практически в собственность зарубежной компании», — заявила председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В свою очередь, эксперт по энергетике, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сегодня, 28 февраля, заявил журналистам, что предложение приостановить или пересмотреть условия поиска партнера для украинской ГТС оправданы.

«Во-первых, закрытость самого процесса отбора компаний, претендующих на управление ГТС… Во-вторых, отсутствие понятного и аргументированного объяснения правительства и «Нафтогаза», на каких условиях (концессия, аренда, безвозмездное пользование) иностранная компания будет фактически владеть почти 50% ГТС Украины. Можно согласиться с новым председателем наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд о перспективах деятельности «Нафтогаза» — она выразила мнение, что целесообразно заниматься вопросом приватизации «Нафтогаза» и, соответственно, газотранспортной системы. Ведь в случае продажи части ГТС компания-покупатель была бы заинтересована в инвестициях, поддержке деятельности ГТС, развития новых проектов. Иначе на условиях аренды или концессии любая европейская компания будет заинтересована в банальном получении прибыли от транзита газа, но без создания долгосрочного плана развития ГТС Украины. Имеющаяся информация свидетельствует, что ключевой в переговорах с европейскими компаниями является схема концессии без обязательства инвестиций в ГТС. Также европейская компания будет получать до 50% прибыли от деятельности ГТС — это около 1−1,3 млрд долл. ежегодно», — комментирует Корольчук.

Что касается оценки со стороны Юлии Тимошенко стоимости ГТС Украины в 300 млрд евро, эксперт предлагает разделить стоимость создания аналогичной системы ГТС и возможность продажи части ГТС.

«Строительство всеукраинского комплекса с 38 тыс. км магистральных газопроводов, 72 компрессорными станциями, 13 подземными хранилищами (включая ПХГ в Крыму и Луганской области), сети газопроводов низкого давления — в условиях современных цен, процентных ставок кредитов действительно может стоить не менее 350−400 млрд долл… В то же время амортизация и износ ГТС не позволяют говорить, что в условиях приватизации по состоянию на 2018 год по продаже 50% ГТС Украины можно было бы получить значительные средства. В условиях продолжения поставок газа через Украину в ЕС можно говорить о стоимости ГТС на уровне 30−40 млрд долл. Но фактическая капитуляция «Нафтогаза» и отсутствие борьбы против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» как конкурентов ГТС Украины сводят на нет возможность сохранения транзитного потенциала Украины», — подчеркивает член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

В заключение Корольчук сделал вывод, что создание конкурентного рынка газа, а не его нынешней бледной копии, могло бы привести к реальному конкурсу и продаже 50% ГТС инвестору — «а не банальной сдаче ГТС в концессию вероятном посреднику». Однако, по его мнению, в условиях слабой политической воли власти говорить о государственной позиции в вопросе развития ГТС не приходится.

ИА REGNUM напоминает, что в середине февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что НАК «Нафтогаз» нанял советника, «который готовит предложения по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами». Он также сообщил, что уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие, однако конкретных названий не озвучил.

По словам главы украинского государства, правительство уже приняло соответствующие важные решения.

«Когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много», — подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, вице-премьер Украины Владимир Кистион в ходе энергетического форума 27 февраля заявил, что правительство Украины намерено в начале апреля запустить конкурс, в ходе которого будет выбрана иностранная компания — партнер по управлению ГТС. По словам Кистиона, завершить предварительные консультации с потенциальными партнерами планируется до 15 марта.

Посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли на этом же мероприятии также подчеркнул, что «очень важным вопросом» является избрание международного партнера по управлению украинской газотранспортной системой.

«Важно сейчас ускориться и избрать нового оператора ГТС, потому что мы хотим, чтобы Украина оставалась важной транзитной страной после 2019 года… Евросоюз готов участвовать в процессе отбора. С нашей стороны мы готовы принять участие в отборе европейских компаний и также предоставить рекомендации относительно лучшего способа двигаться дальше», — сказал европейский дипломат.