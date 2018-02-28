Симферополь, 28 февраля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Государственный совет Крыма одобрил 28 февраля отчуждение недвижимого имущества крупного рекреационного комплекса, ранее принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому, а также утвердил план приватизации 42 гособъектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В частности, согласно тексту постановления, на открытом аукционе будет продано 47 объектов гурзуфского комплекса Nautilus после того, как местный Совет министров одобрит торги.

«Вырученные средства пойдут на компенсацию вкладов крымчан в украинских банках», — сказано в документе.

Отметим, что в конце прошлого года так же были отчуждены девять объектов этого комплекса, среди которых были детский санаторий «Таврида» и знаменитая гостиница «Крым», позже оценённые всего в 350 млн рублей.

Помимо этого, крымские депутаты утвердили план приватизации государственного имущества на 2018 год, в который вошло множество общественно значимых объектов и предприятий.

«Ожидаемые поступления в бюджет от приватизации составляют не менее 2,7 млрд рублей. В данный список включены 42 объекта: 11 государственных унитарных предприятий и пять юрлиц, принадлежащих государству, а также 26 нежилых зданий и недостроев. Семь объектов перенесены из прошлогоднего плана приватизации», — отметил спикер парламента Владимир Константинов.

Согласно документам, в план попали санатории «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри», государственные предприятия «Феодосийский оптический завод», «Евпаторийский авиаремонтный завод», типография «Таврида», «Крымтелеком», «Крымтехнологии» и «Крымхлеб».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году крымские власти планируют заработать на приватизации государственного имущества до трех миллиардов рублей.

«В Государственном совете и на комитетах рассматривался вопрос об отчуждении имущества трёх санаториев — «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри». Именно акций, прошу не путать, в информационных материалах была указана номинальная стоимость акций, но никак не рыночная стоимость пакетов. Мы рассчитываем выручить порядка 2−3 млрд от продажи этих пакетов акций», — отмечала в конце прошлого года министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина.

Тогда санаторий «Ай-Петри» оценили в 225 млн рублей, «Мисхор» — 111 млн рублей, «Дюльбер» — в 53 млн рублей.

В пояснительной записке к постановлению также отмечалось, что от приватизации гособственности РК в бюджет поступило около 170 млн рублей, при установленном планом приватизации на 2017 год задании — 700 млн рублей.

Помимо этого, глава Крыма Сергей Аксёнов неоднократно высказывал своё одобрение по поводу продажи всех винодельческих предприятий полуострова в частные руки по примеру завода шампанских вин «Новый Свет», который в сентябре 2017 года был продан за полтора миллиарда рублей дочерней компании банка «Россия» — ООО «Южный проект».

«Я сторонник того, чтобы продать их все, тем более что у нас эффективно работающих государственных мощностей по этому направлению нет и вряд ли будут. Всё равно система мотивации совсем другая», — отмечал Аксёнов.

Одновременно с этим он сетовал, что властям приходится буквально уговаривать многих потенциальных покупателей заключить сделку по бывшей собственности украинского олигарха Игоря Коломойского, но пока желающих не нашлось.

«Заправки дважды выставляли на аукцион, но заявок на приобретение не было. Мало того, мы сами привлекаем инвесторов, многих из них приходится уговаривать, связываться в ручном режиме, рассылать документы и предложения. Но покупательная способность, к сожалению, оставляет желать лучшего. Думаю, что после окончания президентской кампании рынок оживится. Обычно у нас основные покупки происходят к лету», — отмечал глава РК, подчеркнув, что в крымском правительстве готовы снизить стоимость объектов.

По его словам, за последние два года в регионе продали активов Коломойского всего на 1,8 млрд рублей, в то время как общая сумма задолженности перед бывшими вкладчиками «Приватбанка» составляет более 5 млрд рублей.