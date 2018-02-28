Вашингтон, 28 февраля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Турция отвергла замечания США относительно военной операции в сирийском Африне, сообщает 28 февраля Anadolu.

MilitaryArms.ru Турецкая армия на марше

Суть претензий заключалась в том, что по мнению Вашингтона, Анкара нарушает режим прекращения огня, о котором договорились в СБ ООН.

Турция на это заметила, что 30-дневное прекращение огня не распространяется на территорию сирийского Африна.

«Турции следовало бы перечитать резолюцию ООН», — заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Соединенные Штаты просто не могут понять суть резолюции или намеренно хотят ее исказить», — отреагировали на высказывание Науэрт в министерстве иностранных дел Турции.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, целью ее было заявлено стремление обеспечить безопасность и стабильность на сирийско-турецкой границе.