Ярославль, 28 февраля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Мэр Ярославля потребовал от своих подчиненных продолжать требовать от управляющих компаний города вывозить бытовой мусор от жилых домов 2 раза в сутки. Об этом он заявил на заседании коллегии мэрии 27 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мусорные контейнеры в Ярославле

Проблеме вывоза мусора был посвящен один из вопросов заседания. Заместитель мэра Михаил Кузнецов в своем докладе начал говорить, что в Ярославле утвержден 2-разовый вывоз мусора, о чем неоднократно говорил мэр Слепцов.

Однако, как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 февраля Владимир Слепцов постановлением мэрии отменил постановление №998, в котором и была зафиксирована норма о двухразовом вывозе. Сделано это было после иска природоохранной прокуратуры, которая потребовала в суде отменить документ, не соответствующий, по мнению ведомства, федеральному законодательству. Вероятно, зная об этом, мэр перебил своего заместителя.

«Неправильно докладываете. Не утвержден мэрией города Ярославля, а определен тарифом, который утвержден департаментом ЖКХ правительства Ярославской области, эта калькуляция через тариф утверждена с 2009 года и в этой калькуляции прописан 2-разовый вывоз мусора» — сказал Владимир Слепцов.

Представители департамента городского хозяйства мэрии попытались сообщить своему руководителю, что правительство области не утверждает тариф на вывоз мусора. Тариф является нерегулируемым. Постановление мэрии определяет стоимость услуг только для жителей, живущих в домах по социальному найму или для тех домов, которые не выбрали способ управления домом. Однако Владимир Слепцов продолжал настаивать на своем.

«В тарифе прописан 2 раза вывоз, и это должно исполняться, поэтому, жилищная инспекция, прошу провести проверки», — сказал Владимир Слепцов.

Каким образом муниципальная жилищная инспекция добьется исполнения того, что не определено никакими документами, мэр города не уточнил. Впрочем, постановка неисполнимых задач перед своими подчиненными уже стала фирменной приметой ярославского мэра.