Москва, 28 февраля, 2018, 13:06 — ИА Регнум. В Минприроды РФ хотят мотивировать жителей страны на раздельный сбор бытового мусора. Об этом сообщает 27 февраля пресс-служба ведомства.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Министерство природных ресурсов и экологии РФ

Для этой цели разработаны специальные методологические указания по экологическому просвещению и мотивации населения. Мероприятия, запланированные Минприроды РФ, будут стимулировать работу в регионах в области обращения с отходами и повышения экологической культуры населения.

«До конца года органы исполнительной власти субъектов РФ должны разработать региональные планы по стимулированию раздельного сбора отходов (РСО) и приступить к их реализации», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках организации РСО в первую очередь (к 1 января 2020 года) будут созданы условия для раздельного сбора ртутьсодержащих отходов и разряженных батареек.

По словам главы ведомства Сергея Донского, на подготовку к переходу на раздельный сбор в России понадобится от 5 до 10 лет. Однако, подчеркнул министр, «интерес у людей к этому тоже есть».

Главными инструментами развития системы экологического просвещения станут социальная реклама, проведение всероссийских и региональных семинаров об обращении с отходами, массовые экологические субботники с раздельным накоплением отходов, а также разработка обучающих материалов для детских садов и школ.

Как сообщало ИА REGNUM, новые технологии утилизации мусора могут быть применены в Приморском крае. В настоящее время руководство региона ведёт переговоры с президентом Sawayama Corporation Сэйитиро Саваяма. В компании заняты производством удобрений из мусора, вариант такой переработки отходов рассмотрят на территории Дальнего Востока.

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