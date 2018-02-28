Пекин, 28 февраля, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Китай разрабатывает технологии постройки авианосцев с ядерной энергетической установкой, заявило 27 февраля руководство государственной Китайской судостроительной корпорации, передает британское агентство Reuters.

GG001213 Китайское кораблестроение

Такая информация была опубликована в списке целей технического развития, которые компания стремится достичь к 2025 году.

«Мы должны ускорить работу в ключевых направлениях, таких как постройка авианосцев с ядерной силовой установкой, ядерных подводных лодок новых типов, бесшумных подводных лодок и беспилотных интеллектуальных систем обороны», — указывалось в документе, приводимом государственным изданием the Global Times.

По данным агентства Reuters, есть признаки того, что впоследствии заявление компании подверглось редакции, в результате которой из него были изъяты упоминания о кораблях на ядерной силовой установке. Их тем не менее по-прежнему можно найти в китайском сегменте интернета.

В свою очередь, в Китайской судостроительной корпорации, которая построила первый собственно китайский авианосец, спущенный на воду в апреле прошлого года, отказались от комментария китайского издания the Global Times.