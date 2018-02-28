Санкт-Петербург, 28 февраля, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Для эффективной уборки улиц Петербурга от снега необходимо вносить изменения в правила парковки автомобилей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявил в выступлении перед Заксобранием Петербурга вице-губернатор Николай Бондаренко, отвечающий за городское хозяйство.

Комитет по благоустройству Петербурга Уборка снега на Невском проспекте

Он отметил, что существующие правила, а также несознательность многих автомобилистов, не позволяют организовать быструю уборку улиц после снегопадов.

«Ни тротуар, ни узкую дорогу нельзя убрать, если припаркованы машины, — сказал Бондаренко. — Мы тратим время на перестановку машин, чтобы убрать из-под них снег».

В качестве примера он привел опыт Швеции, где автомобили одну неделю паркуются на одной стороне дороги, другую неделю — на другой. В итоге дорожники имеют возможность производить полную и тщательную очистку проезжей части.

А в Петербурге, по словам Бондаренко, на улицу, которую можно было бы убрать за ночь, приходится тратить несколько дней, потому что проезжая часть плотно занята припаркованными автомобилями.

О запаркованности улиц говорил и приглашенный в Заксобрание глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Он рассказал, что при уборке улиц в центре Петербурга активно используются эвакуаторы, которые переставляют машины на время уборки. Иногда за ночь работают до ста эвакуаторов, всего же за сезон в целях уборки перемещено более 20 тыс. автомобилей.

«На освобожденных улицах уборка идет нормальными темпами. Но если нет возможности переставить машину неподалеку, нет смысла частично перекрывать улицы», — сказал Рублевский, добавив, что объявления на машинах о предстоящей уборке и другие и оповещения малоэффективны.

По данным комитета по благоустройству, в зоне его ответственности находится 58,5 млн кв м. дорог и тротуаров, 2,5 тыс. улиц, и эти объемы ежегодно растут. На улицах в этом сезоне ежедневно работают более 1500 единиц техники, до 1200 человек работников ручного труда (в эти цифры не входит уборка дворов, внутриквартальных территорий, парков и скверов, а также КАД и ЗСД).

В 2017 году из средств горбюджета Петербурга произведена закупка 39 единиц коммунальной техники. Дорожные предприятия еще 84 единицы купили за счет своих средств.

Практика бессолевой уборки снега в Петербурге будет продолжена, пообещали чиновники.

«Третий бессолевой сезон, делаем ставку на прометание и вывоз снега <…> Эта практика принята в северных городах по всему миру», — отметил Рублевский.

По его словам, снежный февраль этого года подтвердил правильность выбранного метода уборки, иначе «на улицах стояли бы солёные болота».