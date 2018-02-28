Калуга, 28 февраля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. В Калуге сотрудники ФСБ России пресекли деятельность лаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств и мастерской по модернизации огнестрельного оружия и производству боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Силовики задержали организатора криминального бизнеса и троих его сообщников. Были изъяты 15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка, свыше 100 основных частей и комплектующих к нему.

Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли девять СВУ, более 200 патронов различного калибра, приспособления для бесшумовой стрельбы и 3,5 килограмма взрывчатых веществ.

Также оперативники изъяли «литературу и листовки антиконституционного содержания, атрибутика с символикой экстремистской организации «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения, приобретения и сбыта огнестрельного оружия и компонентов к нему. По факту противоправной деятельности преступной группы проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, ранее на основателя экстремистской организации «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вячеслава Мальцева было возбуждено уголовное дело за сепаратизм и экстремизм. Он сбежал из России во Францию.

Мальцев и его группировка призывали к так называемой «революции» и массовым беспорядкам против «действующего режима» в ряде регионов России 4−5 ноября 2017 года. Сотрудники спецслужб пресекли деятельность ячеек организации в Москве, Краснодаре, Казани, Самаре, Красноярске и Саратове.