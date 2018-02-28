Ярославль, 28 февраля, 2018, 12:33 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области утвержден паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волга

Предварительно он был согласован в Министерстве природных ресурсов РФ и утвержден региональным проектным офисом.

Работа ведется в рамках приоритетного федерального проекта «Чистая Волга». В результате его реализации в Ярославской области планируется уменьшение не менее чем на 90 процентов объемов сброса загрязненных сточных вод из подлежащих очистке в водные объекты бассейна Волги к концу 2025 года. В настоящее время 100 процентов сбрасываемых в реку сточных вод с очистных сооружений канализации являются недостаточно очищенными, а износ объектов водоотведения составляет более 75 процентов.

Региональная программа предполагает модернизацию и строительство комплексов очистных сооружений канализации для снижения негативного воздействия на водные объекты и последующего улучшения их экологического состояния, пояснил заместитель председателя правительства области Роман Колесов. Кроме того, в рамках проекта запланированы мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние Волги, что позволит значительно улучшить качество жизни в регионе.

В проекте одновременно задействованы Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», правительство Ярославской области, профильные региональные департаменты, органы местного самоуправления и промышленные предприятия.

В паспорте проекта предусмотрены также мероприятия по ликвидации и рекультивации прудов-накопителей кислого гудрона ОАО «ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева», территории бывшего сажевого завода, загрязненной «зеленым маслом», площадки хранения отходов нефтепродуктов в поселки Каменники и загрязненного нефтепродуктами участка в районе деревни Могильца Рыбинского муниципального района.

К 2025 году запланировано завершение реконструкции и строительства очистных сооружений, а также установки автоматизированных систем, лабораторий по контролю за составом и объемом сточных вод.

Общая стоимость регионального проекта — 23,6 миллиарда рублей, включая мероприятия по сокращению поступлений загрязненных сточных вод — 10,8 миллиарда и ликвидации объектов негативного воздействия — 12,8 миллиарда. Финансирование планируется за счет средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Следующим этапом станет окончательное согласование паспорта регионального проекта в Минприроды России.