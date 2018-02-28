Лондон, 28 февраля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Небольшое землетрясение произошло 28 февраля на северо-западе Англии, сообщает британский телеканал The Sky News.

Angelo_Giordano Землетрясение

По данным Британской геологической службы, землетрясение произошло в графстве Камбрия. Его сила составила 3,2 балла.

Напомним, землетрясения силой от 3 до 4 баллов по шкале интенсивности относятся к слабым и умеренным. При них ощущаются лишь незначительные толчки, подобные воздействию на здание крупного транспорта. В связи с этим риск жертв и разрушений маловероятен.