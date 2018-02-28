Чита, 28 февраля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В то время как одни дети-сироты годами стоят в очереди, чтобы получить законное жильё, другие от него благополучно отказываются, поскольку его качество зачастую оставляет желать лучшего. Десятки брошенных и разграбленных квартир обнаружились по итогам мониторинга состояния помещений, выданных детям-сиротам на территории Забайкальского края. Об этом сегодня, 28 февраля, на итоговом заседании рассказал глава краевого департамента госимущества и земельных отношений Алексей Хосоев. Его слова цитирует «Заб.ру».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Разрушенное жильё

"В адрес правоохранительных органов было направлено 47 заявлений о расхищении жилых помещений», — сказал Хосоев.

Известно, что всего в 2017 году детям-сиротам было выделено 1591 помещение. Оно, в соответствии с законодательством, выдается на пять лет.

Ранее министр труда и социальной защиты региона Андрей Федотов заявлял, что 239 из числа уже предоставленных детям-сиротам жилых помещений не используются новыми хозяевами по назначению — в большей части проживают посторонние люди, часть пустует из-за того, что съемщики находятся в местах лишения свободы, часть — по объективным и необъективным причинам разрушены.

Между тем подрядчиков, которые готовы строить жильё для детей-сирот, с каждым годом все меньше. Установленная государством стоимость одного квадратного метра жилья для Забайкальского края составляет всего 34 859 рублей. Тогда как адекватная цена, по данным Госинспекции региона, начинается от 45 до 55 тысяч рублей. Поэтому добросовестные строители все чаще отказываются участвовать в таких невыгодных аукционах. В итоге за дело берутся мелкие и неопытные фирмы, многие из которых даже не читали Градостроительный кодекс.

«В своё время я построил в Антипихе. Больше я на таких условиях строить не буду. Более того, ситуация усугубляется тем, что я «посадил» на свои сети эти квартиры, и сегодня фактически оплата идет 15−20%, хотя прокуратура, Государственная инспекция пишет, что вообще не платят. Сегодня стоят квартиры с разбитыми стёклами, застекленные полкарбонатом, со снятыми батареями», — привёл довод член Законодательного собрания Забайкальского края Андрей Никонов, которого цитирует zab.tv.

Между тем экс-руководитель ГКУ «Центр обслуживания, содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края» Евгений Корнев предлагает «заставить детей-сирот ценить предоставленное государством жилье». С этой целью он считает целесообразным «снизить уровень полученного блага для недобросовестных нанимателей, создать единую электронную информационную систему учёта, а также основать реабилитационный центр, где детей-сирот с детства будут приучать к труду и ответственному отношению к предоставленному жилью. Его инициативы пока остаются без внимания.

Напомним, в Забайкальском крае число нуждающихся в жилье детей-сирот, которые уже достигли 18-летнего возраста, составляет более 5 тысяч человек. В 2016 году власти края освоили не все федеральные средства на строительство жилья, обеспечив квартирами лишь 25% детей-сирот от запланированного числа. Всего на эти цели было выделено 282,5 миллиона рублей федеральных средств и 71,9 миллиона — краевых.