Симферополь, 1 марта, 2018, 03:13 — ИА Регнум. В Крыму и Севастополе исполнены майские указы Владимира Путина по повышению зарплат бюджетников, заявила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Однако, пишет корреспондент ИА REGNUM Александр Дремлюгин, эксперты полагают, что действительное значение имеют не формальные показатели выполнения поставленных задач, а реальная социально-экономическая ситуация. Именно она требует в Крыму тщательной работы.

Kremlin.ru Совещание о ходе исполнения указов Президента

Согласно майским указам, к 2018 году средние зарплаты бюджетников должны достичь 100% от средней по экономике региона, для профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников — 200% от средней по экономике. Крымский социолог Наталья Киселёва подчеркивает, что равное 95−96% исполнение указов по основным направлениям говорит о высокой степени выполнения, но самих майских указов — более десяти, а число связанным с ними поручений — более двухсот:

«Поэтому было бы интересно увидеть конкретные данные по конкретным поручениям, и не только по заработной плате, размер которой следовало бы сравнивать с уровнем покупательной способности в регионе. Что особенно актуально для Крыма с его пока ещё сложной инфраструктурой», — говорит эксперт.

Опять же, зарплаты — не единственный из факторов, по которым ожидается подробный отчет, интересны показатели в здравоохранении, снижении смертности, стоимости жилья, создания не менее пяти центров культурного развития в малых городах, наделении землей многодетных семей и пр. Рост уровня жизни в Крыму в первые два года воссоединения с Россией был очень заметен, считает политолог Владимир Джаралла, но этот рост был остановлен ростом цен на все виды товаров и услуг.

«Достигнутые результаты являются всего лишь определённой отметкой на пути к дальнейшему развитию. Разумеется, всё познаётся в сравнении, и жителям соседней страны эти проблемы кажутся капризами на фоне упадка, в котором находится Украина, однако крымчане думают не о выживании, а о дальнейшей жизни, и ориентируются на уровень жизни материковых регионов. Интеграция Крыма в состав России завершена, теперь речь идёт о поиске путей развития региона в её составе», — считает специалист.

Читайте подробности в статье: «Майские указы» в Крыму: формально выполнены. А что на деле?

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