Ярославль, 28 февраля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Начальник Управления ГИБДД по Ярославской области прокомментировал ситуацию с транспортным экспериментом в региональном центре, который привел к огромной пробке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, сотрудники ГИБДД к нему отношения не имеют.

Андрей Сироткин

Как пояснил глава регионального ГИБДД Андрей Сироткин, в соответствии с законом о безопасности дорожного движения обязанность по организации движения принадлежит собственнику улично-дорожной сети, в данном случае — мэрии города Ярославля и соответственно департаменту городского хозяйства.

«Они обязаны обеспечивать вопросы организации дорожного движения, в том числе подбирать соответствующие режимы к светофорным объектам, чтобы они были разумны, способствовали обеспечению безопасности и так далее. Естественно, эти мероприятия реализованы в городе Ярославле, есть целая программа, город координирует на ряде перекрестков режимы работы светофорных объектов», — сказал Андрей Сироткин.

Но он отметил, что у подразделений госавтоинспекции тоже есть право регулировать дорожное движение, в том числе с помощью систем управления светофорными объектами.

«Речь идет об улицах, которые были подвергнуты реконструкции к тысячелетию Ярославля, в том числе это и Московский проспект. Там была установлена очень хорошая на тот момент аппаратура, с ее помощью можно дистанционно менять режим работы светофоров. Мы этим правом пользовались по договоренности с мэрией Ярославля. У нас есть соответствующее подразделение, которое этим занимается», — пояснил Андрей Сироткин.

При этом он добавил, что сегодня ночью возможность дистанционно управлять светофорами у них была отключена.

«По имеющейся у нас информации, с сегодняшнего дня проводится некий эксперимент, отношения ГИБДД к нему не имеет. Сегодня с утра со всеми руководителями, от которых зависит этот вопрос, мы выговорились. Наше мнение — ни в коем случае нельзя проводить в таком виде эксперименты, мы сейчас до конца разбираемся, кому в голову пришла такая идея. Со своей стороны, могу обещать: мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы этого больше не допустить. Так как функция, которая у нас есть по дистанционному управлению светофорами, сегодня ночью была отключена, в данный момент ведутся мероприятия для того, чтобы нам вернули эту техническую возможность. Надеемся, что в ближайшие часы это произойдет, и благодаря усилиям по переключению тех или иных светофорных объектов мы решим эту ситуацию», — сказал Андрей Сироткин.

По его словам, эксперименты в сфере организации дорожного движения нужно проводить очень взвешенно, это тысячи участников дорожного движения, это люди, которые едут по своим делам. Такая напряженность на дороге явно будет негативно влиять на безопасность дорожного движения.