Санкт-Петербург, 28 февраля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Главным методом противодействия образованию сосулек и наледи на крышах в Петербурге является так называемая технология холодного чердака. Все остальные «инновационные» предложения остаются на уровне благих пожеланий. Об этом в своем выступлении перед Заксобранием Петербурга 28 февраля заявил вице-губернатор города Николай Бондаренко, отвечающий за городское хозяйство, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Расчистка крыш на Малом проспекте Петроградской стороны

Бондаренко отметил, что после целого ряда малоснежных зим Петербург вновь переживает период сильных снегопадов. Причем за прошедшие годы так и не появилось принципиально новых способов борьбы с сосульками. «СМИ опять начинают рассуждать про инновационные способы борьбы с сосульками, а заканчивается всё трудовыми мигрантами на крышах с ломами в руках», — признал Бондаренко.

Единственно верным решением, по словам вице-губернатора, является так называемая технология холодного чердака. Имеется в виду теплоизоляция перекрытия чердака, теплоизоляция всех труб горячего водоснабжения и центрального отопления, вывод вентиляции и канализационных стояков за пределы чердака, утепление вентиляционных каналов и входов на чердачные помещения.

«Эту технологию холодного чердака начали использовать в 2015 году, и опыт эксплуатации прошедших ремонт по этой технологии зданий показал: если мы обычные дома, которые сейчас активно убираем от наледи и сосулек, проходили уже по 3−4 раза, то на дома с технологией холодного чердака не поднимались еще ни разу», — сказал Бондаренко.

Он отметил, что эта технология решает главный вопрос: «Мы можем спокойно чистить кровли, а не искать десятки тысяч кровельщиков ежедневно на каждую кровлю».

Как пояснил глава Жилищного комитета Валерий Шиян, для очистки всех кровель города в течение одного дня нужно единовременно 35 тыс. человек. Такого числа людей у городских служб и частных компаний просто нет.

Всего в Петербурге необходимо чистить кровли 13 546 домов. Более пяти тысяч из них — потенциально опасны для пешеходов, которые проходят по тротуарам.

Добавим, что в январе 2018 года в Петербурге выпало 38 см снега, в феврале — 70 см. С начала зимнего сезона в Петербурге выпало более 1,6 метра снега. Это привело к образованию сосулек и наледи на крышах.

В городе продолжают происходить случаи падения снега и наледи на пешеходов. Как сообщалоИА REGNUM, 9 февраля на улице Репина на Васильевском острове Петербурга на пожилую женщину упала наледь с крыши расселенного дома. От тяжелых травм женщина скончалась в больнице. Также при уборке крыш сорвались на землю и погибли трое уборщиков.