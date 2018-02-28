Бангкок, 28 февраля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В Бангкоке провели переговоры вице-премьер и министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван и секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Об этом сообщили в среду, 28 февраля, в пресс-службе Совбеза России.

Kremlin.ru Николай Платонович Патрушев

«Николай Патрушев и Правит Вангсуван затронули темы дальнейшего взаимодействия военных ведомств РФ и Таиланда, а также вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вонгсуван и Патрушев подвели итоги четвертого заседания Рабочей группы по вопросам безопасности, а также договорились усилить информационный обмен между спецслужбами по данной проблематике.

Напомним, рабочий визит Патрушева в Таиланд начался 27 февраля.

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