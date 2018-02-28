Москва, 28 февраля, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Первый замглавы правительства РФ Игорь Шувалов не исключил модернизации налоговой системы РФ, например, предлагается определить перечень платных услуг для граждан.

Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР Налоги

«Мы, вполне возможно, модернизируем немного налоговую систему. Но я не вижу сейчас каких-либо сигналов о том, что это будут существенные изменения налогового права», — заявил Шувалов в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной налоговой службы.

По мнению чиновника, возможно обсуждение введения платы за дополнительные сервисы ФНС для физлиц.

«Министерству финансов нужно посмотреть, может ли быть этот перечень услуг, который ФНС будет оказывать для граждан, немного платным», — отметил Шувалов.

«Если ФНС будет для граждан осуществлять нечто совокупное, удобное, то есть из ряда вон выходящее по сегодняшним критериям, то это может быть за небольшую плату», — считает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Шувалов сообщил о готовности ФНС экспортировать пакетные решения российского налогового законодательства и налогового администрирования, в частности, в страны ЕАЭС.