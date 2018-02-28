Калуга, 28 февраля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Пациенты калужского дома престарелых «Эра милосердия» лишены нормального медицинского сопровождения, кроме того, учреждение не приспособлено под нужды людей с ограниченными возможностями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля сообщила старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

stevepb Старость. Трость

В ходе проверки дома престарелых прокуратурой Тарусского района выявились многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, в учреждении отсутствуют помещения медицинского, административно-бытового обслуживания пожилых людей и помещение приёма. Также планировка и оборудование спальных комнат не обеспечивает возможность их использования лицами с ограниченными возможностями, в том числе инвалидами-колясочниками.

Поступающие в дом пенсионеры не имеют медицинской карты, кроме того, пациенты не исследовались на туберкулез, а также на группу возбудителей кишечных инфекций и другие заболевания, не проходили осмотр на наличие педикулеза и чесотки.

По факту выявленных нарушений в отношении генерального директора и юридического лица ООО «Эра милосердия» прокурором района возбуждены дела об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора. По результатам рассмотрения генеральный директор привлечён к административной ответственности в виде предупреждения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в психоневрологических интернатах России в настоящее время живут около 150 тыс. человек, и еще около 10 тыс. ждут своей очереди. В ремонте нуждается 25% зданий социальных учреждений. Принято считать, что в эти заведения попадают только психически больные люди. Однако среди постояльцев интернатов много людей с физическими нарушениями, есть и одинокие старики, не способные самостоятельно позаботиться о себе. Кроме того, туда поступают выпускники детдомов для детей с ментальными и физическими нарушениями и лежачие больные, которым требуется круглосуточный уход.